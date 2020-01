21enne ha un sogno poter indossare i tacchi a spillo per farlo compie un gesto estremo (Di martedì 21 gennaio 2020) Una ragazza di 21enne di nome Mariah Serrano che abita a New York ha compiuto un gesto estremo pur di poter indossare un paio di scarpe con i tacchi a spillo. La ragazza era nata con una piccola malformazione al piede, aveva un piede equino-varo-supinato. Questa malformazione la costringeva a utilizzare solo scarpe da ginnastica perché uno dei due piedi era più piccolo dell’altro. Una costrizione che la ragazza non riusciva più a sopportare perché era appassionata di moda e sognava un giorno di lavorare in quel mondo dorato. La sua malformazione viene di solito curata quando si è piccoli. Ma i suoi genitori la sottovalutarono e così la ragazza non ebbe le cure necessarie. La ragazza così decise, per coronare il suo sogno, di amputarsi un piede: “Quando mi hanno detto che non sarei mai stata capace di indossare i tacchi e avrei dovuto rinunciare al lavoro dei miei sogni ... baritalianews

