Uomini e Donne: Giulio Raselli, la scelta tra Giulia e Giovanna: la decisione di Maria De Filippi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si sta per concludere il trono classico di Giulio Raselli. Un paio di settimane fa, durante una registrazione del Trono Classico, l’ex volto di Temptation Island aveva annunciato che la settimana successiva avrebbe fatto la scelta. In ‘gioco’ sono rimaste Giovanna Abate (la favorita) e Giulia D’Urso. I fan del trono Classico si aspettavano la registrazione delle puntate intorno ai primi di gennaio. Tutti quindi si aspettavano la scelta di Giulio Raselli in quei giorni. Maria De Filippi ha deciso di puntare alla diretta. Una scelta dovuta anche per evitare spoiler e, quindi, ‘rovinare’ la sorpresa ai telespettatori. La scorsa settimana Maria De Filippi ha chiesto un parere proprio ai suoi fedeli opinionisti, ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti, chi pensano possa scegliere Giulio?



