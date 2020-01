Simona Ventura, che debito con il Fisco: ma non lo sta più pagando (Di lunedì 20 gennaio 2020) Questo articolo Simona Ventura, che debito con il Fisco: ma non lo sta più pagando è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Simona Ventura avrebbe un enorme debito con il Fisco, ma avrebbe smesso di pagarlo. Ecco spiegato il perché e il motivo di ciò. Problemi economici per Simona Ventura. La nota conduttrice sarebbe infatti indagata e imputata per dichiarazione infedele dei redditi. Il Pubblico Ministero Silvia Bonardi, incaricata dell’indagine, ha affermato che la presentatrice “ha smesso … youmovies

infoiteconomia : Simona Ventura non riesce a pagare debito fiscale Agenzia delle Entrate - 361_magazine : Evasione fiscale per #SimonaVentura - infoiteconomia : Simona Ventura, problemi con il fisco: 'dichiarazione infedele' -