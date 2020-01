Sanremo 2020, tutti contro Junior Cally. E spuntano i fattacci: “Amadeus, non è il caso” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Più si avvicina il Festival di Sanremo e più avanzano le polemiche. Amadeus è sottoposto a uno stress notevole, così come tutti gli ospiti e i volti noti che il Festival sta trascinando in una calderone sempre pronto a esplodere da un momento all’altro. Dopo Francesca Sofia Novello e Samo, adesso tocca a Junior Cally, il rapper mascherato accusato da tutti di scrivere canzoni che incitano alla violenza sulle donne. E anche i politici gli danno addosso pesantemente. Ma perché si alza il polverone proprio adesso? “Lei si chiama Gioia / balla mezza nuda, dopo te la dà / Si chiama Gioia perché fa la troia / L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa / c’ho rivestito la maschera”. Queste sono le parole di un brano del 2017, ma gli esempi potrebbero davvero non finire mai. Eppure che Junior Cally avrebbe presenziato al Festival si sapeva 20 giorni fa. La polemica riaccende i fuochi a ... caffeinamagazine

RedRonnie : È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' - Agenzia_Ansa : Polemiche per la partecipazione del rapper #Cally a #Sanremo. #Foa: 'Eticamente inaccettabile'. @matteosalvinimi :… -