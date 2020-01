Salvo Veneziano Tiene Banco a Live Non è la D’Urso! (Di lunedì 20 gennaio 2020) A Domenica Live e Live non è la D’urso in primo piano il caso di Salvo Veneziano. L’ex concorrente squalificato dal Grande Fratello Vip viene messo nuovamente alla gogna per le sue dure parole contro Elisa. Ecco cosa è successo durante la diretta! Questa domenica si è parlato ancora del caso Salvo Veneziano, il pizzaiolo siciliano espulso dal Grande Fratello VIP dopo le sue parole poco rispettose nei confronti di due donne presenti in casa. Un episodio che ha cambiato completamente la vita del concorrente del GF Vip e non solo perché a esserne colpita è tutta la sua famiglia. Anche la moglie Giusi e i due figli che sono presenti in studio per difendere il padre. Ma anche per dire che da quel momento in poi le loro vite sono cambiate, soprattutto per la figlia Laura che ora è bullizzata proprio per questo. La ragazza ai microfoni della D’Urso racconta come inizialmente fosse molto ... gossipnews.tv

MediasetPlay : Salvo Veneziano al centro delle polemiche per le sue affermazioni su Elisa De Panicis e sulle donne in generale. A… - trash_italiano : ?? Salvo Veneziano squalificato #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -