Salvini: "In arrivo terroristi dalla Libia". Qual è la fonte? (Di lunedì 20 gennaio 2020) La campagna elettorale per le regionali è entrata nella settimana decisiva e Matteo Salvini sta impugnando tutte le armi a sua disposizione pur di vincere anche questa battaglia. Ieri ha affermato di essere pronto a farsi processare per il Caso Gregoretti ed oggi l'ha ripetuto, arrivando anche ad infilare nel discorso l'allarme terrorismo. L'ex ministro dell'Interno ha parlato di "41 terroristi siriani" in arrivo dalla Libia:"Zingaretti dice che il governo è attento alla sicurezza ma dalla Libia annunciano l’arrivo in Italia di più di 41 terroristi siriani. Ci arriveranno in casa grazie ai porti aperti, anche se a rischiare la galera sono io che ho difeso i confini. Il Pd di Zingaretti e Bonaccini è pericoloso e incapace. Questi signori vanno mandati a casa in fretta dalla Calabria, dall’Emilia-Romagna e poi dall’Italia".Questa presunta notizia Salvini l'ha appresa da Ahmed al ... blogo

