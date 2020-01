SAG Awards 2020, gli attori premiano Parasite, Mrs. Maisel, Fosse/Verdon e Jennifer Aniston (Di lunedì 20 gennaio 2020) SAG Awards 2020 Parasite dà la zampata verso gli Oscar, Mrs. Maisel il miglior cast di una commedia, The Crown per il drama I premi degli attori per gli attori riservano sorprese con Parasite che vince per il miglior cast di un film prima volta per un film non in lingua originale, portando un pizzico di pepe in più in vista degli Oscar (qui le nomination). I 4 attori due protagonisti e due non protagonisti sembrano ormai pre-stabiliti: Joaquin Phoenix, Renee Zellwegger, Laura Dern e Brad Pitt continuano a vincere per i rispettivi film. Sul fronte televisivo Jennifer Aniston è la miglior attrice drama per The Morning Show mentre nella commedia vince vince Phoebe Waller-Bridge per Fleabag con The Marvelous Mrs. Maisel miglior cast, premio che tra i drama va a The Crown. Di seguito nell’elenco i vincitori sono in grassetto e rosso. SAG Awards 2020 vincitori Serie Tv Miglior Cast in ... dituttounpop

