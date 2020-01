Roma, partorisce in casa e uccide di botte la figlia neonata: madre accusata di omicidio (Di lunedì 20 gennaio 2020) È morta la neonata ricoverata in gravi condizioni a poche ore dalla nascita avvenuta in casa ad Acilia, periferia sud di Roma. I medici avevano riscontrato ferite compatibili con un profondo... leggo

PaoloVersa : Partorisce in casa e la bimba muore: la madre accusata di omicidio - rep_roma : Partorisce in casa e la bimba muore: la madre accusata di omicidio [aggiornamento delle 18:06] - leggoit : #Roma, partorisce in casa e uccide di botte il figlio neonato: madre accusata di omicidio -