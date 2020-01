“Può la morte di un bambino” avere un prezzo? Voi direte no! Ma questa storia dice altro!! (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il 13 gennaio dell’anno scorso, la Spagna e il mondo sono rimasti in sospeso da quando Julen Roselló, un bambino di 2 anni di Malaga cadde in un pozzo a Malaga profondo 71 metri e 15 centimetri di diametro. Il lavoro di salvataggio è stato portato avanti per 13 giorni con di molte avversità, fino a quando finalmente una squadra d’élite in una capsula è riuscita ad accedere al luogo in cui si trovava il corpo di Julen. I peggiori presagi di un incidente che ha scioccato milioni di persone sono stati visti , Julen non è riuscito a sopravvivere dopo così tanti giorni nel pozzo. I suoi genitori devastati gli diedero l’ultimo addio, avevano perso il loro primo figlio a causa di una morte improvvisa e si sono trovati ad affrontare di nuovo lo stesso dolore. Da lì un processo giudiziario è cominciato per determinare le implicazioni sulla la morte del bambino. Ma ... howtodofor

