Prezzi benzina, diesel e gpl: sostanziale calma salvo un rialzo (Di lunedì 20 gennaio 2020) sostanziale calma sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi, salvo un movimento sul Gpl. Secondo la consueta rilevazione di “Staffetta Quotidiana“, IP ha aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati del Gpl. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,593 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,600, pompe bianche 1,573), diesel a 1,489 euro/litro (-2, compagnie 1,494, pompe bianche 1,472). benzina servito a 1,721 euro/litro (-2, compagnie 1,764, pompe bianche 1,625), diesel a 1,621 euro/litro (-3, compagnie 1,664, pompe bianche 1,523). Gpl self service a 0,615 euro/litro, servito a 0,633 euro/litro (+1, compagnie 0,640, pompe bianche ... meteoweb.eu

