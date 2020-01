Perugia, 12enne in ospedale per dolori addominali scopre di essere incinta al settimo mese (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una ragazzina di 12 anni si è presentata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per un mal di pancia ma ha scoperto di essere incinta al settimo mese. I medici hanno denunciato il fatto alla polizia che ha avvertito la Procura presso il tribunale dei minori. L'adolescente sarebbe sotto osservazione ma le sue condizioni sarebbero buone. fanpage

