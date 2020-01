Napoli-Lazio, i convocati. Assente pure Allan oltre a Mertens, Koulibaly, Maksimovic (Di lunedì 20 gennaio 2020) Aumentano gli assenti nel Napoli. Domani sera si giocherà Napoli-Lazio, gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli fa sapere che non ci saranno Koulibaly, Maksimovic, Mertens, Ghoulam e anche Allan che ha un affaticamento muscolare. Non sembrava contro la Fiorentina quando è uscito di corsa dopo essere stato sostituito. Forfait anche di Younes che ha subito una botta (trauma contusivo). Ci sarà di nuovo Mario Rui, quindi ancora Di Lorenzo centrale? Questi i calciatori del Napoli convocati da Gattuso: I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Milik. L'articolo Napoli-Lazio, i convocati. Assente pure Allan oltre a Mertens, Koulibaly, Maksimovic ilNapolista. ilnapolista

Squawka : Napoli's Serie A results since Gennaro Gattuso was appointed manager: ? Napoli 1-2 Parma ? Sassuolo 1-2 Napoli ? N… - sscnapoli : ?? #NapoliLazio, sarà diretta dall'arbitro #Massa di Imperia ?? - tuttosport : #CoppaItalia, Juve-Roma a Rocchi. Massa per Napoli-Lazio -