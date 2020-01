Morbius, Jared Harris smentisce una teoria dei fan sul suo personaggio (Di martedì 21 gennaio 2020) Jared Harris ha smentito ufficialmente una teoria dei fan relativa al suo ruolo in Morbius, il film con Jared Leto. Jared Harris ha pubblicamente smentito una teoria legata al suo personaggio in Morbius, il film che lo vedrà tra i protagonisti accanto a Jared Leto. Alcune teorie dei fan sostenevano che l'attore avesse la parte del Dottor Otto Octavius, destinato a diventare il villain Doctor Octopus nel mondo di Spider-Man. Jared Harris ha commentato in modo chiaro le ipotesi riguardanti Morbius: "No. Amo l'immaginazione che hanno i fan, ed è entusiasmante pensarci. Ma sì, no, non è lui". Il reporter Charles Murphy ha invece commentato sostenendo che la star avrà il ruolo di Emil Nikos, l'amico di infanzia di Morbius. ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Morbius, Jared Harris smentisce una teoria dei fan sul suo personaggio - GamingToday4 : Jared Harris di Morbius interrompe la teoria dei fan di Spider-Man sul suo personaggio - GiannaDavide : Jared Leto parla di Morbius -