Monza: incendio in capannone, evacuata una scuola (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un violento incendio si è sviluppato in tarda mattinata all’interno del capannone abbandonato di una ex cartiera in via Silvio Pellico a Monza. Sul posto sono intervenute ben 9 squadre di Vigili del fuoco per lo spegnimento e la messa in sicurezza, oltre a carabinieri e ambulanze. Per precauzione è stata evacuata la scuola media Bellani che si trova in via Ugo Foscolo, a pochi metri dal capannone che ha preso fuoco. Non si registrano feriti o intossicati. su Il Notiziario. ilnotiziario

