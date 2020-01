LIVE Sinner-Purcell, Australian Open 2020 in DIRETTA: 7-6, l’azzurro vince il primo set (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 primo SET JANNIK Sinner! Una prima frazione sofferta, ma che alla fine l’altoatesino riesce a fare sua al tiebreak dopo quasi un’ora di gioco. 7-2 Smash fuori di Purcell! 6-2 Ci sono quattro set point per Jannik Sinner. 5-2 Ottimo scambio vinto da Sinner. 4-2 Sbaglia Purcell e arriva il mini-break per Jannik. 3-2 Altra prima vincente dell’azzurro. 2-2 Prima vincente di Sinner 1-2 Ancora Sinner sbaglia con il dritto. 1-1 Rimedia subito Jannik con una bella risposta di rovescio. 0-1 Brutto errore con il dritto per Sinner. 6-6 SI VA AL TIE-BREAK! A-40 Ace di Purcell. 40-40 Splendido colpo in allungo di Sinner a ridosso della rete. A-40 Prima vincente di Purcell. 40-40 Purtroppo Sinner affossa il dritto. 40-A Pazzesco passante in corsa di Sinner che trova un pezzo di riga e si procura un altro set point. 40-40 Purcell ... oasport

