Libia | Di Maio apre alla riattivazione dell’operazione Sophia

Bruxelles, 20 gen. (askanews) – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha aperto alla possibilità di riattivare l'operazione aeronavale Sophia dell'Ue, ma concentrando la sua missione sul controllo del rispetto dell'embargo sulle armi destinate alla Libia, nel quadro del processo della Conferenza di Berlino per il cessate il fuoco e la stabilizzazione del paese nordafricano. "A noi – ha detto il ministro ai giornalisti a margine del Consiglio Esteri oggi a Bruxelles – interessa che ci sia una mozione e una missione di monitoraggio del cessate il fuoco, strumenti dell'Ue per fare in modo che le armi non entrino in Libia". "Quali saranno le forme, se ne discuterà nelle prossime settimane", ha continuato Di Maio, ma "si parla di riattivazione della missione Sophia", l'operazione aeronavale dell'Ue

