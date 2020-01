Junior Cally a Sanremo: probabile l’esclusione tra mailbombing e proteste (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ci viene segnalata una richiesta di mailbombing relativa alla presenza di Junior Cally a Sanremo, di questo contenuto Ho appena inviato una mail contenente questo testo a: indirizzo Considero vergognoso che partecipi a Sanremo Junior Cally, un rapper per ragazzini/e che ha nel suo repertorio canzoni contenenti frasi come queste: «Lei si chiama Gioia, beve poi ingoia. Balla mezza nuda, dopo te la da. Si chiama Gioia, perché fa la tr*ia, sì, per la gioia di mamma e papà». «Questa non sa cosa dice. Porca tro*a, quanto ca**o chiacchera? L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa. C’ho rivestito la maschera». «state buoni, a queste donne alzo minigonne»; «me la chi*vo di brutto mentre legge Nietzche»; «ci scopi*mo Giusy Ferreri la cantante ndr»; «lo sai che fotti*mo Greta Menchi una influencer, ndr; «lo sai voglio fott*re con la Canalis la conduttrice ndr»; «queste put**ne ... bufale

LegaSalvini : SANREMO, #SALVINI CONTRO JUNIOR CALLY: 'NON PUÒ SALIRE SUL PALCO CHI SDOGANA FEMMINICIDIO E STUPRO' - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' - LegaSalvini : SANREMO, #BORGONZONI CONTRO IL RAPPER ANTI-SALVINI: 'QUESTO È SANSCHIFO' -