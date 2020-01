Javier si consola con l’amore | Pubblico in guerra ad Amici 19 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Javier, dopo il comportamento degli ultimi giorni, ha deciso di consolarsi con l’amore ma il Pubblico di Amici 19 è diviso a metà. Ecco cosa sta succedendo. Javier è stato il protagonista assoluto della puntata speciale di sabato di Amici 19. Il ballerino ha denigrato la scuola e i professionisti che ci lavorano e il … L'articolo Javier si consola con l’amore Pubblico in guerra ad Amici 19 proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

effelina7155 : RT @always__shines: Maria che prima consola Javier e poi lo sputtana davanti a tutti con tanto di video per sbattergli in faccia i successi… - WandaAmico : RT @TheKateryn: Javier distrugge il programma a parole e Maria che fa? Lo consola e lo abbraccia...immensa! ?? #amici - moonchi53832056 : RT @always__shines: Maria che prima consola Javier e poi lo sputtana davanti a tutti con tanto di video per sbattergli in faccia i successi… -