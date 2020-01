Immobile non fa turnover, ma col Napoli potrebbe riposare Luis Alberto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ciro Immobile non riposa. Il capocannoniere dei record non salterà il match di Coppa Italia di domani al San Paolo. Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo attaccante, nella sfida secca contro il Napoli in crisi. potrebbe invece riposare Luis Alberto, che nella rifinitura di oggi ha lavorato a parte. Inzaghi ha provato Milinkovic, Leiva e Parolo, con Lulic a sinistra, e Lazzari a destra (Marusic è ancora out per un problema muscolare). In attacco dunque ancora spazio a Immobile e Caicedo, perché Correa si è allenato in gruppo ma non verrà rischiato dall’inizio. Dietro confermato Acerbi. Strakosha si è regolarmente allenato in gruppo dopo i fastidi al gomito dei giorni scorsi. L'articolo Immobile non fa turnover, ma col Napoli potrebbe riposare Luis Alberto ilNapolista. ilnapolista

Calcio - Scarpa d’Oro 2020 : la classifica generale dei Cannonieri e bomber d’Europa. Ciro Immobile al comando! : La Scarpa d’Oro è il trofeo più prestigioso per un cannoniere. Il premio viene conferito a giocatore che ha segnato il maggior numero di gol in Europa durante una stagione. In sostanza si premia il marcatore più prolifico del Vecchio Continente ma non tutti i gol hanno lo stesso peso. Quelli segnati nei cinque campionati più importanti secondo il record FIFA (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Francia) valgono doppio mentre quelli marcati ...

CorSport : Immobile è il simbolo di una Lazio che non molla mai e che non è un fuoco di paglia : “Se qualcuno pensava che la Lazio fosse un fuoco di paglia o una semplice intrusa di mezza stagione, dovrà probabilmente modificare le proprie idee valutando non solo la forza collettiva di una squadra che ha conquistato contro la Samp l’undicesima vittoria consecutiva ma anche lo straordinario momento di Immobile , il più forte attaccante italiano per distacco”. Esordisce così, sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma, ...

Inzaghi : « Immobile non mi sorprende più» – VIDEO : Le parole in conferenza stampa di mister Simone Inzaghi su Ciro Immobile dopo la tripletta siglata in Lazio Sampdoria – VIDEO (dal nostro inviato allo Stadio Olimpico di Roma) – La Lazio giganteggia contro la Sampdoria: 5-1 il risultato finale sul tabellone dell’Olimpico. Il protagonista della sfida è Ciro Immobile, autore di una fantastica tripletta. Ecco le parole di Inzaghi in conferenza stampa sul ...

Lazio non fermarti - così sei bellissima! Immobile show - la Samp non ci capisce più niente : le pagelle : DEVASTANTE! Questa, in una sola parola, la Lazio attuale. Non si vuole più fermare la squadra di Inzaghi. Anzi, forse, non si riesce più a fermare. Biancocelesti spietati contro una Samp doria che c’ha anche messo del suo. Solito show di Immobile e i difensori ospiti non ci hanno capito più niente . Colley malissimo, Chabot da matita rossa. Inzaghi ringrazia e ne rifila 5. La sblocca subito Caicedo, poi ci pensa il Re dei bomber a ...

Coppa Italia - Lazio Cremonese 3-0 LIVE : Immobile dal dischetto non sbaglia! : Allo Stadio Olimpico, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Lazio e Cremonese : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Lazio e Cremonese si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Cremonese 2-0 MOVIOLA 1′ Inizia la gara dell’Olimpico! 3′ Lazio ...

Inzaghi : «Ancelotti è il numero uno nella gestione. Immobile non sta facendo cose normali» : Sul Corriere della Sera Stefano Agresti intervista l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi , campione del mondo 2006. Tra i tanti temi, affronta anche quello dell’importanza degli allenatori. «Il migliore, dico sempre, è colui che fa meno danni. A volte noi tecnici pensiamo di avere inventato il calcio, invece dobbiamo solo mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al massimo. Io cerco di riuscirci, con il mio staff: gente ...

Errore di Ospina o fallo di Immobile ? Taglialatela non ci sta! [FOTO] : La Lazio ha vinto per 1-0 sul Napoli con gol di Ciro Immobile, ma sorge... L'articolo Errore di Ospina o fallo di Immobile? Taglialatela non ci sta! [FOTO] proviene da ForzAzzurri.net.

Papera di Ospina - Immobile non perdona : Lazio-Napoli 1-0 : Il 20esimo gol di Ciro Immobile , favorito da un clamoroso errore in fase di possesso palla del portiere del Napoli Ospina , spinge la Lazio alla decima vittoria consecutiva in campionato al termine di una partita tutt’altro che semplice. Sullo 0-0 palo di Zielinski, nel recupero paratissima di Strakosha su Insigne, il migliore dei suoi. Per il Napoli è la seconda sconfitta consecutiva. La Lazio è a -3 da Inter e Juve. Primo tempo senza ...

Napoli - Ospina : «Non abbiamo fortuna. Errore involontario su Immobile » : Ecco le dichiarazioni di Ospina , portiere del Napoli e autore dell’ Errore decisivo che ha permesso alla Lazio di conquistare la vittoria David Ospina , estremo difensore del Napoli , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. Ecco le sue parole. «Prima di tutto voglio sottolineare il grande lavoro della squadra. Stiamo facendo bene le cose ma non abbiamo fortuna. abbiamo avuto anche stasera delle occasioni ...

Lazio - Immobile : «Napoli - pari più giusto. Ma noi non molliamo mai» : Le dichiarazioni di Ciro Immobile , attaccante della Lazio , dopo la vittoria casalinga contro il Napoli di Gattuso La Lazio conquista tre punti preziosi a discapito del Napoli. Ecco le parole di Ciro Immobile , autore del gol-vittoria, ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale. «Cosa rappresenta questa vittoria? Rappresenta tanto per come è arrivata. Complimenti al Napoli, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Molti dicono ...

Repubblica : De Laurentiis non acquistò Immobile perché non adatto al tiki taka di Sarri : Il pericolo maggio re della sfida di questo pomeriggio contro la Lazio è sicuramente rappresentato da Ciro Immobile . Ciro vive il momento migliore della sua stagione ed è ad un solo gol dal record di Bruno Giordano per cui oggi avrà un motivo in più per segnare al Napoli. Non c’era Napoli nel futuro di Immobile che potrebbe essere uno dei grandi rimpianti di De Laurentiis , scrive oggi Repubblica Il capocannoniere del campionato passa ...

Napoli - Gennaro Gattuso in conferenza : “La Lazio non è solo Immobile ” : Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio - Napoli . “Dobbiamo continuare così, commettere meno errori, giocare da squadra, dare continuità, migliorando il palleggio. Col Parma e con l’Inter sembrano due squadre diverse, iniziamo a stare meglio fisicamente, a palleggiare e giocare come piace a me, dobbiamo continuare così. È chiaro che affrontiamo una squadra che da mesi fanno bene, hanno iniziato male, ...

Koulibaly non recupera - Di Lorenzo (o Luperto) da centrale contro Immobile : Koulibaly si allena ancora a parte. La distrazione di primo grado al bicipite femorale destro non è ancora smaltita, e a questo punto diventano davvero poche le possibilità che il difensore recuperi per la gara contro la Lazio di sabato sera all’Olimpico. La notizia non è confortante per Gattuso, che ha fuori dai giochi anche Maksimovic, e che ha impiegato Di Lorenzo centrale con Manolas contro l’Inter di Lukaku. Ora di fronte ...

Brescia-Lazio 1-2 - nona vittoria di fila per Inzaghi : doppietta di Immobile ribalta il gol (record) di Balotelli. Eguagliato Eriksson : Nono successo di fila per la Lazio di Simone Inzaghi, che eguaglia così il record di Sven Goran Eriksson. I biancocelesti vincono 2-1 in rimonta a Brescia grazie alla doppietta firmata da Ciro Immobile che risponde al gol di Mario Balotelli, autore della prima rete del nuovo decennio in Serie A come già avvenuto negli Anni Dieci con il timbro in Chievo-Inter. Un Balotelli, si segnala, ancora offeso da cori razzisti da parte dei tifosi avversari ...

