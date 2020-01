Huawei P Smart 2019 EMUI 10 aggiornamento Android 10 stabile (Di lunedì 20 gennaio 2020) aggiornamento EMUI 10 basato su Android 10 per Huawei P Smart 2019 porta la versione su EMUI 10.0.0.158 (C185E3R1P3) e ha una dimensione di circa 3,39 GB. allmobileworld

Cor_Com : De Vecchis: “Puntiamo a sviluppo applicazioni in ambito #SmartCity' - AppleNews_it : RT @pcexpander: Samsung QE49Q60RATXZT: super prezzo per questo Smart TV da 49?#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg #nokia #huawei #… - pcexpander : Samsung QE49Q60RATXZT: super prezzo per questo Smart TV da 49?#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg #nokia… -