Harry:amo il regno, ma non c'era scelta

regno Unito è la mia casa e un luogo che amo. Questo non cambierà mai, ma io e Meghan non avevamo altra scelta". Così il principe Harry rompe il silenzio dopo giorni di fibrillazioni e l'annuncio della rinuncia sua e di sua moglie al titolo di altezze reali. Lo ha fatto a Londra durante un evento di beneficenza per l'associazione Sentebale, fondata dallo stesso Harry e dal principe Seeiso del Lesotho nel 2006 in onore di Diana allo scopo di perpetuare il suo aiuto ai malati di Aids e Hiv.(Di lunedì 20 gennaio 2020)

