Harry e Meghan devono restituire 2,4 milioni: dove andranno a vivere? (Di lunedì 20 gennaio 2020) La regina Elisabetta ormai ha deciso. La comunicazione ufficiale da Buckingham Palace ha fatto il giro del mondo. Harry e Meghan dovranno rinunciare al titolo di Altezze Reali. Harry rimarrà principe, certo, come gli spetta dalla nascita, ma perderà qualsiasi carica militare. A quanto pare, però, la resa dei conti non è finita: ora la Regina vuol passare alla resa dei doni, letteralmente. Una questione delicata riguardava la distribuzione dei fondi pubblici. A partire dal comunicato i duchi di Sussex non riceveranno più soldi pubblici. Ma ad Harry e Meghan non manca certo lo spirito d’iniziativa, e per ogni ‘colpo’ sembrano avere un contraccolpo da giocare. La coppia avrebbe infatti deciso deciso di restituire spontaneamente ben 2,4 milioni di sterline. A chi? Proprio allo Stato. Questa è la cifra esatta di quanto speso dai due sposini per ... velvetgossip

