Gf Vip | Ivan Gonzalez ha un debole per Clizia | Mi piace

Grande Fratello Vip 2020 - Ivan Gonzalez bacia Antonella Elia (video) : La scorsa notte, Ivan Gonzalez, protagonista della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip 2020', si è lasciato andare, con Barbara Alberti ad alcune considerazioni personali sulle donne della casa. Il modello spagnolo ha espresso la propria preferenza su una delle due ragazze più corteggiate della casa:prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez bacia Antonella Elia (video) pubblicato su Gossipblog.it 19 gennaio 2020 19:16.

Grande Fratello Vip 2020 - Ivana Icardi contro Wanda Nara : Wanda Nara e Ivana Icardi, le scintille non hanno mai smesso di brillare fra i due. Ricorderete tutti le polemiche sollevate dalla sorella del calciatore Mauro Icardi, ora al Paris Saint Germain, che ha più volte accusato la cognata di essere la responsabile della rottura del legame di sangue fra gli Icardi. Ore e ore di talk show, per una questione che è stata anche al centro della sedicesima edizione del Grande Fratello, che ha visto nel ...

GF Vip - Ivan Gonzalez su Adriana Volpe rivela : “Seducente da morire” : Ivan Gonzalez fa una rivelazione su Adriana Volpe al GF Vip: “Lei è seducente da morire” Nelle ultime ore Ivan Gonzalez si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sulle donne della Casa del Grande Fratello Vip. Durante una chiacchierata con la star indiscussa di questa quarta edizione Barbara Alberti, l’ex volto del Trono Classico di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha dichiarato di trovare Adriana Volpe una signora ...

Grande Fratello Vip 4 - Sonia Pattarino attacca Ivan Gonzalez : “Ha perso la memoria” (Foto) : Nonostante il Grande Fratello Vip 4 sia iniziato da poche settimane il carattere e i segreti dei concorrenti stanno venendo fuori. Tra questi anche Ivan Gonzalez che sta prendendo le misure ai compagni di viaggio. Ha legato molto con alcuni ragazzi anche se le sue fan sperano possa trovare l’amore proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato anche al centro delle polemiche ...

Grande Fratello Vip - Andrea Montovoli vs Ivan Gonzáles e Andrea Denver “non avete le palle” : È lotta al Grande Fratello Vip tra Andrea Montovoli, Ivan Gonzáles e Andrea Denver. L’attore italiano si è scagliato in questi giorni contro i due modelli a causa della nomination di questa settimana. I due, colpevoli di non aver confessato l’avvenuta nomination, sono stati accusati di: “non avere le palle“. Ecco le dichiarazioni di Andrea Montovoli: Denver e Ivan sono dei vigliacchi. Andrea non mi ha spiegato perché ...

Grande Fratello Vip 2020 - quarta puntata in diretta – Arrivano gli ‘ex’ Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan : Alfonso Signorini - quarta puntata GF Vip 2020 quarta puntata per il Grande Fratello Vip 2020 e nuovo liveblogging su DavideMaggio.it, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: la diretta minuto per minuto della quarta puntata 21.44: Alfonso Signorini dà il via alla quarta puntata con il sommario della serata. Il conduttore, dopo aver ...

Grande Fratello Vip - Ivan Gonzalez : “A 14 anni ho scoperto che mia sorella era mia madre - non riesco a chiamarla mamma” : Ivan Gonzalez: “A 14 anni ho scoperto che mia sorella è mia madre” Il concorrente Ivan Gonzalez si è confessato con la scrittrice 76enne al Grande Fratello Vip. La rivelazione dell’ex tronista 27enne sulla sua famiglia è stata spiazzante. Il ragazzo ha spiegato che è cresciuto credendo che i nonni fossero i suoi genitori e che la donna che reputava sua sorella era sua madre. “La mia famiglia è un po’ strana. Io sono ...