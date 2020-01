Elezioni regionali Calabria 2020: come si vota per non rischiare di invalidare la scheda (Di lunedì 20 gennaio 2020) Elezioni Emilia Romagna 2020: come si vota come si vota alle Elezioni regionali in Calabria che si tengono domenica 26 gennaio 2020? In questo articolo spieghiamo nel dettaglio le modalità di voto e come funziona la scheda elettorale. > La guida di TPI al voto in Calabria Ciascun elettore che si reca al seggio dalle ore 7 alle 23, munito di tessera elettorale e documento di identità, riceve una scheda dià colore verde con cui esercitare il suo diritto-dovere di voto. TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle Elezioni con uno speciale in diretta sul sito e sulla pagina Facebook del giornale a partire dalle 22 e fino alle 3 di notte. come si vota In Calabria la legge elettorale è stata cambiata nel settembre del 2014, quindi proprio alla vigilia delle ultime regionali. L’incipit alla modifica arrivò dall’allora governo Renzi, che mosse dei rilievi di costituzionalità in merito al ... tpi

