Cina, maiale vivo legato e costretto a fare bungee jumping in un parco a tema (Di lunedì 20 gennaio 2020) In Cina, per inaugurare una nuova attrazione in un parco a tema che si trova nel sud-ovest del Paese, è stato preso un maiale vivo, lo hanno legato a un elastico con un mantello viola sulle spalle e lo hanno fatto cadere nel vuoto. La decisione di costringere l'animale a fare bungee jumping ha scatenato feroci critiche in rete. fanpage

