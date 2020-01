Caso Gregoretti, il voto della Giunta: Salvini deve andare a processo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il voto della Giunta su Matteo Salvini per il Caso Gregoretti. Il leader della Lega chiede di andare a processo e rilancia: “Sono pronto alla prigione”. Caso Gregoretti, la Giunta per le immunità concede l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. Nonostante l’assenza degli esponenti delle forze di maggioranza, che hanno deciso di disertare la votazione sperando di sabotare il voto, la Giunta ha respinto la relazione di Gasparri chiedendo quindi il processo per il leader della Lega. “Vado in tribunale a testa alta a nome del popolo italiano. Se mi arrestano, devono trovare un carcere bello grande per tenerci dentro tutti“, ha dichiarato Matteo Salvini commentando il voto. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/Salviniofficial Caso Gregoretti, la maggioranza diserta il voto ma non basta. La Giunta chiede il processo per Matteo ... newsmondo

