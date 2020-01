Calendario sci alpino 24-26 gennaio: orari, tv e programma gare Kitzbuehel e Bansko 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sarà una settimana molto ricca di gare per la Coppa del Mondo di sci alpino e quasi tutto dedicato alla velocità. Gli uomini arrivano sulla Streif di Kitzbuehel dove in programma venerdì e sabato ci sono un super-G ed una discesa. Domenica, invece, a concludere il programma nella località austriaca ci sarà lo slalom. Donne, invece, impegnate in Bulgaria a Bansko: venerdì e sabato due discese libere, con la prima che è il recupero di quella cancellata in Val d’Isere, mentre domenica ci sarà un super-G. Di seguito il programma completo delle gare di Kitzbuehel e Bansko, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. gare Kitzbuehel 2020: programma E orari D’INIZIO VENERDI’ 24 ... oasport

