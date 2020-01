Ascolti tv, testa a testa tra Chi m’ha visto e Live non è la d’Urso (Di lunedì 20 gennaio 2020) Con 3 milioni 4mila telespettatori e uno share del 12.8% il film su Rai1 Chi m’ha visto di Alessandro Pondi con Giuseppe Fiorello, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore vince la serata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il ritorno di Live – Non è la D’Urso ha raggiunto 2 milioni 502mila telespettatori (14.06% di share). Su Rai2 Che tempo che fa è stato visto da 2 milioni 288mila telespettatori (9.98%). L’anteprima Che tempo che farà, in onda prima del Tg2 delle 20.30, è stata seguita da 1 milione 75 mila spettatori (4.6%) e la seconda parte Che tempo che fa – Il tavolo, che ha raccolto 1 milione 621 mila (8.84%). Il programma di Fabio Fazio è stato il più seguito dal pubblico dei laureati nella prima serata con uno share del 16.1%, inoltre, con quasi 380 mila interazioni, si conferma il più commentato sui social dell’intera giornata, al netto ... tvzap.kataweb

