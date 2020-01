Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 17:30 (Di domenica 19 gennaio 2020) Viabilità DEL 19 GENNAIO 2020 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO; E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI ATTIVI, A CAUSA DELLE FRANE CHE SI SONO VERIFICATE A SEGUITO DEL MALTEMPO NEI MESI SCORSI RESTANO CHIUSE LE STRADE PROVINCIALI 54 MAGLIANO SABINA, NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA 76 DEI SANTI, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA NEI PRESSI DI CASSINO, E LA 125 AUSONIA, IN LOCALITA’ CASTELFORTE, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ... Leggi la notizia su romadailynews

