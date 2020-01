Va a fare una gita sul fiume e le cade in acqua il cellulare che conteneva i messaggi del padre defunto ma poi accade qualcosa di incredibile (Di domenica 19 gennaio 2020) Una ragazza, Erica Bennett era andata a fare una gita sul fiume Edisto, nel South Carolina, negli Stati Uniti d’America. La ragazza era disperata perché sapeva che mai sarebbe riuscita a recuperalo. Il telefono per lei era importantissimo perchè conteneva gli ultimi messaggi del padre che era deceduto da poco. La ragazza non si dava pace ma sapeva anche che lo aveva perso per sempre. Un giorno, un anno dopo circa, un sub ha fatto un’immersione nello stesso fiume e ha trovato il cellulare. Lo ha preso, l’ha portato a casa, lo ha messo sotto carica e si è accorto che si accendeva. Poiché il sub era anche uno yutuber, ha postato tutta la vicenda in rete fino al momento in cui ha ritrovata la proprietaria e le ha consegnato il telefono. La ragazza era senza parole e le è stato fatto il regalo più bello che potesse ricevere. Tutta la storia del ritrovamento e della consegna ha ... Leggi la notizia su baritalianews

