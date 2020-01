Un ringraziamento speciale per il postino (Di lunedì 20 gennaio 2020) La vicenda è stata raccontata da un utente di Twitter @amorningsting, che ha voluto raccontare l’esperienza che suo padre Fernardo, un postino, ha vissuto recentemente. È cosa nota, che un postino e un cane sono “nemici”. Il primo arriva per consegnare la posta alla famiglia, il secondo comincia ad abbaiare finché non se ne va. Fernando però, è diverso, lui ama gli animali ed ha sempre con sé un sacchetto di biscotti a forma di osso, da lasciare a tutti i cagnolini del quartiere dove consegna la posta. Gli amici a quattro zampe, ogni giorno, aspettano impazienti il suo arrivo. La figlia del postino, su Twitter, ha pubblicato uno screenshot che le ha inviato suo padre, che è diventato virale nel giro di poco tempo. La ragazza ha fotografato la conversazione con l’uomo, nella quale lui le dava una spiacevole notizia: “uno dei miei amici è morto ... bigodino

Gvuccii : Un ringraziamento speciale a mia sorella che mi fa 10000 foto senza picchiarmi - Stefano02395205 : RT @G_A_V_76: @RadioSavana Che bella la normalità delle cose!!! Un ringraziamento speciale a questo ragazzo!! - satirassy : un ringraziamento speciale a Paratici Fabio -