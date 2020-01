Sanremo 2020: quanto guadagneranno Amadeus e le 10 conduttrici? (Di domenica 19 gennaio 2020) Sanremo 2020: mentre continuano ad alternarsi polemiche di tutti i tipi attorno all’edizione Settanta del Festival, Laura Rio su Il Giornale ipotizza i cachet dei conduttori. Il compenso del conduttore e direttore artistico Amadeus dovrebbe essere in linea con quelli dei suoi predecessori, ovvero tra i 500 e i 600mila euro. Le conduttrici prenderanno notevolmente di meno, anche perché la loro presenza sul palco sarà ridotta, dato che saranno tante e alcune di loro parteciperanno per una sola serata. Rula Jebreal percepirà un cachet di 20/25 mila euro che ha già detto che sarà devoluto in beneficenza. Le sue colleghe, molto probabilmente, otterranno lo stesso onorario, anche se Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello, presenti per due serate potrebbero ricevere il doppio della cifra. Le conduttrici del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, invece, potrebbero ... Leggi la notizia su trendit

