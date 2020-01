Sanremo 2020, Foa: “Junior Cally scelta eticamente inaccettabile” (Di domenica 19 gennaio 2020) Con riferimento all’annunciata partecipazione del rapper Junior Cally al Festival di Sanremo, il presidente della Rai, Marcello Foa, esprime “forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata”. “Il Festival – dichiara il presidente della Rai -, tanto più in occasione del suo 70esimo anniversario, deve rappresentare un momento di condivisione di valori, di sano svago e di unione nazionale, nel rispetto del mandato di servizio pubblico. Scelte come quella di Junior Cally sono eticamente inaccettabili per la stragrande maggioranza degli italiani”. E chiede che Amadeus sappia “riportare il festival nella sua giusta dimensione”. Il Festival, continua il presidente Rai, dovrebbe “promuovere il rispetto della donna e la bellezza dell’amore. La credibilità di chi canta – prosegue Foa ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

OndeFunky : Ecco come suonano le 24 canzoni dei big in gara al prossimo @SanremoRai #Ondefunky #Sanremo2020 - heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - IlContiAndrea : Ecco i 24 brani di #Sanremo2020. Quindi 2 sono da podio (Diodato e Masini), carrellata di radiofonici Elodie, Lambo… -