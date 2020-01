Salvo Veneziano ed Elisa De Panicis faccia a faccia a Live Non è la d’Urso (Di domenica 19 gennaio 2020) Salvo Veneziano incontra Elisa De Panicis dopo le frasi choc e sessiste dette al Grande Fratello Vip. Il faccia a faccia si è tenuto a Live Non è la d’Urso. Continua la polemica tra il pizzaiolo di Cesano Maderno e l’influencer originaria di Solaro. Anche Striscia la Notizia ha detto la sua consegnando un tapiro a Veneziano (clicca qui per l’articolo). “Salvo mi hai deluso. Tu sei un padre di famiglia, un nonno. Ci sono stata male: io a 17 anni ho ricevuto violenze psicologiche e fisiche da un ragazzo” ha detto la De Panicis spiegando di essersi preoccupata soprattutto per quello che avrebbe pensato il padre anziano. “Ti ho chiesto scusa e ho sbagliato. su Il Notiziario. ilnotiziario

