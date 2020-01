“Salvini non lo sa ma sono un suo fan”, Pif con la felpa leghista alla manifestazione delle Sardine a Bologna (Di domenica 19 gennaio 2020) “Salvini non lo sa ma sono un suo fan”, Pif con la felpa leghista alla manifestazione delle Sardine a Bologna “Salvini non lo sa ma sono un suo fan”. L’attore e regista Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, scherza con i giornalisti a margine della manifestazione delle Sardine a Bologna, dove è intervenuto come ospite. Pif, che indossa una felpa verde con la scritta “Emilia Romagna Padania” per ricordare le origini della Lega, dice alla stampa: “Mi piace vestire vintage”. E a chi gli chiede cosa pensa delle Sardine dice: “In un momento storico in cui il massimo impegno politico è condividere, portare tutte queste persone in piazza è già un risultato eccezionale”. “Speravo in un’alleanza Pd-M5S già nell’era Bersani”, ricorda. “Ora chi all’epoca non era d’accordo con me mi dà ... Leggi la notizia su tpi

HuffPostItalia : 'Per le minacce ricevute non lavoro più'. La denuncia del ragazzo dislessico deriso da Salvini in un video - HuffPostItalia : Francesco Guccini: 'Parlano tutti di Salvini, ma la candidata della Lega in Emilia-Romagna non la conosce nessuno' - matteosalvinimi : #Salvini: Sapete qual è la cosa che mi scalda di più il cuore? In tutte le piazze che ho girato, ho trovato una mar… -