Quando il diritto d'autore tutela gli chef (Di domenica 19 gennaio 2020) La creatività in cucina oggi è alle stelle. E le stelle, specie se Michelin, premiano la creatività in cucina. Ma come si tutela l'ingegno tra i fornelli? Meglio, come si difende l'originalità di una ricetta, la sua unicità e, dunque, anche la sua irripetibilità? E come si difende la bellezza di piatti che ormai sono sempre più assimilabili a quadri, a opere d'arte, a vere e proprie pennellate d'artista? È sempre più concreta la tendenza degli chef famosi e non ad affidare le proprie creazioni alla tutela del diritto d'autore (n. 633/1941) o al copyright. A difendere con i denti e con le unghie l'originalità delle proprie ricette evitando così piratesche imitazioni e repliche, come quelle subite a suo tempo dal Maestro Gualtiero Marchesi con, ad esempio, uno dei suoi piatti più famosi - Riso, oro e zafferano -, che un suo allievo poi distaccatosi dalle cucine del Gran Maestro dei ... Leggi la notizia su agi

