Prato, ‘strada bloccata’: multe a 21 operai per dl sicurezza. Un migliaio in piazza per annullarle. Cariche della polizia. ‘Qui sfruttamento altissimo’ (Di domenica 19 gennaio 2020) È finito con le cariche della Polizia il corteo organizzato a Prato dalla sigla sindacale Si Cobas per protestare contro le multe ricevute da 21 operai della tintoria Superlativa per uno sciopero avvenuto il 16 ottobre. I lavoratori sono accusati di blocco stradale, reato reintrodotto dal decreto sicurezza. La manifestazione, alla quale hanno partecipato un migliaio di persone, è partita dalla piazza della Stazione ha attraversato il centro ed è poi terminata in piazza del Comune, spazio fuori dal percorso autorizzato. “La marcia si era conclusa in maniera pacifica e le cariche della polizia sono arrivate a freddo, non c’è stata nessuna giustificazione. È stata una violenza gratuita”, dichiara Luca Toscani, sindacalista Si Cobas. “A Prato c’è un livello di sfruttamento altissimo, con persone che lavorano con turni di oltre 12 ore, sette giorni su ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

lauraboldrini : A Prato, per effetto dei decreti Salvini, decine di lavoratori che non prendevano lo stipendio da sette mesi sono s… - TutteLeNotizie : Prato, ‘strada bloccata’: multe a 21 operai per dl sicurezza. Un migliaio in piazza per… - ilfattovideo : Prato, ‘strada bloccata’: multe a 21 operai per dl sicurezza. Un migliaio in piazza per annullarle. Cariche della p… -