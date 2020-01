Polemica in Serie A: “minuto di silenzio solo per la Juventus, è una vergogna” (Di domenica 19 gennaio 2020) Si sta giocando la ventsesima giornata del campionato di Serie A, il massimo campionato italiano entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nelle ultime ore il mondo del calcio è rimasto sconvolto per la morte di Pietro Anastasi, grande calciatore con un passato alla Juventus e all’Inter, si è deciso per un minuto di silenzio ma solamente per la partita Juventus-Parma e questo ha creato più di qualche Polemica: “Pietro Anastasi meritava un minuto di silenzio su tutti i campi. Per quello che ha rappresentato, per ogni famiglia salita al nord, per quella fase del nostro paese. Senza bandiere, con la valigia e con i sogni. Vergogna SerieA”. E’ lo sfogo della voce di Radio Bianconera, Nicola De Bonis, molto legato a Pietro Anastasi per aver condiviso per anni tantissime trasmissioni. LEGGI ANCHE –> ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

