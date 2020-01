Parma, D’Aversa: «Abbiamo fatto paura alla Juve. Su Kulusevski…» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Juventus. Le sue parole Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match tra Juventus e crociati. Ecco le sue parole. PARTITA – «Si è provata a fare una partita per metterli in difficoltà anche nel primo tempo dove siamo stati bravi in fase difensiva ma non nella costruzione. Nel secondo tempo Abbiamo concluso in crescendo, peccato per le occasioni e per non aver portato a casa il risultato. Il dispiacere èe sui gol presi dove siamo stati ingenui. Comunque la gara è stata ottima e nel finale lo Stadium si è impaurito». KULUSEVSKI – «Ha fatto meglio nel secondo tempo, come nelle ultime partite. Ha l’età che ha e i giudizi hanno una base di partenza diversa. Lui per primo non è soddisfatto della partita. Mentre Kucka è un giocatore molto forte. Tutti ... calcionews24

Mediagol : #Juventus-#Parma, D'Aversa: 'C'è rammarico, siamo stati ingenui. Kulusevski? I 40 milioni...' - ItaSportPress : Parma, D'Aversa: 'Troppi errori in costruzione, rammarico per il finale' - - ParmaLiveTweet : LIVE! D'Aversa in conferenza stampa post Juventus-Parma: 23.15 - Amici di ParmaLive. -