Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara (Di domenica 19 gennaio 2020) oggi domenica 19 gennaio va in scena la decima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, spettacolo assicurato a Losanna (Svizzera) dove verranno assegnati undici titoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle gare di oggi alle Olimpiadi Invernali Giovanili (domenica 19 gennaio). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale del CIO e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. CALENDARIO Olimpiadi Invernali Giovanili oggi (19 GENNAIO): programma, orariO, italiani IN GARA DOMENICA 19 GENNAIO: 09.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile 09.30 SNOWBOARD– Slopestyle maschile 10.00 SKELETON – Gara femminile 10.30 SALTO CON GLI SCI – Individuale femminile: Malsiner, Tomaselli 11.00 SCI FREESTYLE – Ski cross, maschile e femminile: Debertol, Cheller 12.00 SCI DI FONDO – Sprint, maschile e ... Leggi la notizia su oasport

