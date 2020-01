Meteo di Febbraio: le TEMPESTE di GELO e NEVE perfette (Di domenica 19 gennaio 2020) In questi giorni si parla sempre più spesso delle linee di tendenza Meteo del fine inverno, con focus che puntano l'attenzione verso il mese di Febbraio, ultimo della stagione invernale Meteorologica, in quanto dal 1° marzo saremo in primavera. Questa, lo rammentiamo, è fissata per convenzione internazionale tre settimane circa prima di quella astronomica. Abbiamo voluto conoscere linee di tendenza di Febbraio, abbiamo espresso già vari editoriali, sottolineando che i modelli matematici a lunghissimo termine prospettano un periodo parecchio più instabile rispetto al gennaio, ma anche più freddo.Ma per curiosità abbiamo osservato che cosa avvenne nel passato, non solo in epoche distanti come il gennaio 1956, ma anche il più recente del 2012, quando l'Italia fu investita da fortissime ondate di GELO provenienti dalla Russia siberiana. Il gennaio 1956 e quello del 2012 ... Leggi la notizia su meteogiornale

