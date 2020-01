Mara Venier, inconveniente a Domenica In: “Ti sei fatta male?!” (Di domenica 19 gennaio 2020) Domenica In, Mara Venier a una bambina del pubblico: “Ti sei fatta male?!” Oggi è Domenica e Rai1, come sempre, ospita la Domenica In di Mara Venier che si è aperta con l’ormai iconica sigla che i telespettatori non vedono l’ora di cantare per tutta la settimana. Anche quest’oggi il pubblico in studio è formato da bambini con la ferma intenzione di divertirsi e passare un paio d’ore all’insegna dell’allegria. Peccato che l’inconveniente a Domenica In è sempre dietro l’angolo ed ecco che una bambina, nella foga della sigla, è caduta. Niente di grave, ovviamente, ma Mara Venier come la brava zia qual è si è subito premunita di sapere come stesse: “Ti sei fatta male, tesoro? Dai, rifacciamo la sigla!”. Mara Venier incita il pubblico di Domenica In: “Oggi facciamo casino!” Ieri Mara Venier è stata ... Leggi la notizia su lanostratv

