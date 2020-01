LIVE Milan-Udinese 0-1, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: ospiti in vantaggio all’intervallo (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grande inizio dei friulani che sfruttano un pasticcio di Donnarumma e si portano in vantaggio grazie a Stryger Larsen. Nella seconda metà del primo tempo arriva la reazione rossonera che non produce però grosse occasioni da rete. A tra poco per la ripresa. 45′ Finisce il primo tempo. Milan-Udinese 0-1. 45′ Nuytinck mura il destro a botta sicura di Leao! 44′ Lasagna mette ancora in difficoltà Conti, mette in mezzo ma Okaka non ci arriva. Non ci sarà recupero in questa prima frazione. 42′ Castillejo mette al centro per la testa di Ibrahimovic che cerca la spizzata mandando però il pallone sopra la traversa. 40′ Ammonito Bennacer che ha fermato a centrocampo la ripartenza di Fofana, uno dei più positivi tra i suoi. 39′ Fanno la partita i rossoneri ora, ma ogni ripartenza ospite è pericolosissima. 37′ ... Leggi la notizia su oasport

MilanLiveIT : #MilanUdinese 0-1: FINE PRIMO TEMPO Brutta prestazione del #Milan in questi primi 45 minuti. Il resoconto parziale… - Nando9687 : È un buon momento per giocare l’1 del Milan live - zazoomnews : Milan Udinese 0-0 LIVE: si parte con la prima di ritorno - #Milan #Udinese #LIVE: #parte #prima -