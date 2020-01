Juventus Parma streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di domenica 19 gennaio 2020) Juventus Parma streaming – Juventus che è chiamata a centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato nel posticipo della ventesima giornata per tenere a distanza Inter e Lazio, l’avversario però è il Parma che sta attraversando un ottimo periodo di forma. Sarri stavolta sembra orientato a schierare il tridente pesante con Higuain dal 1′ insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo. L’alternativa è l’inserimento di Ramsey al posto del Pipita. A centrocampo rientrano Pjanic e Matuidi, mentre viene confermato Rabiot al posto di Bentancur che deve scontare l’ultimo dei tre turni di squalifica rimediati in Supercoppa Italiana. In difesa capitan Bonucci farà ancora coppia con De Ligt, i due terzini saranno Cuadrado ed Alex Sandro, Szczesny in porta. Juventus Parma formazioni Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, ... Leggi la notizia su juvedipendenza

