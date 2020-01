Juventus-Parma 2-1, Cristiano Ronaldo segna una doppietta. I bianconeri allungano in testa alla Serie A: +4 sull’Inter (Di domenica 19 gennaio 2020) La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nel match valido per la ventesima giornata della Serie A, i bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico grazie a una bella doppietta di Cristiano Ronaldo e hanno così rafforzato il primo posto in classifica: i Campioni d’Italia ora hanno quattro punti di vantaggio sull’Inter che nel pomeriggio ha pareggiato per 1-1 sul campo del Lecce e sei sulla Lazio che però ha giocato una partita in meno. Il successo casalingo contro i ducali, settimi in classifica e in piena lotta per un posto nella prossima Europa League, ha permesso alla Vecchia Signora di ottenere il massimo vantaggio in questa stagione sulla diretta rivale per lo scudetto. Maurizio Sarri punta sul 4-3-1-2, privandosi di Higuain in attacco e scegliendo così la coppia composta da Cristiano Ronaldo e Dybala supportata da Ramsey. Le chiavi del centrocampo sono come ... oasport

