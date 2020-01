Incidente all'alpinista Simone Moro sulle montagne del Karakorum: "A un soffio da un evento tragico" (Di domenica 19 gennaio 2020) Lo scrittore era in ascesa sul Gasherbrum I con Tamara Lunger ed è finito in un crepaccio. "In caduta libera a testa in giù per 20 metri sbattendo schiena gambe e glutei sulle lame di ghiaccio" il racconto su Facebook repubblica

