Il ritiro del Napoli è durato una notte, la squadra è già a casa (Di domenica 19 gennaio 2020) Domenica sera l'annuncio di Gattuso: la squadra ha deciso di andare in ritiro per guardarsi in faccia e trovare una soluzione alla crisi. Il romitaggio a Castel Volturno è durato solo una notte, come si apprende dal comunicato del club: "Il gruppo lascerà il Training Center nel pomeriggio per rientrare domani mattina". Leggi la notizia su fanpage

LegaSalvini : #Borgonzoni: MORANI, CHE FIGURA DI...... Scusate se vi disturbo con queste notizie ma... SONO OSSESSIONATI! ?????? Dop… - sportli26181512 : #Napoli #Notizie Il ritiro del Napoli è durato una notte, la squadra è già a casa: Domenica sera l'annuncio di Gatt… - FranceskoASR : RT @SJP1897_2: Finisce oggi il lunghissimo ritiro dei giocatori del Napoli, iniziato ieri sera e terminato stamattina -