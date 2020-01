Feng shui: regole e colori per arredare casa (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Feng shui, appartiene alla tradizione cinese e significa letteralmente ‘vento e acqua‘. Ed è una disciplina considerata indispensabile per allontanare l’energia negativa e diffondere quella positiva, il Qi. La tradizione del Feng shui si propone, a tal proposito, di adoperare regole e colori per arredare casa. E’ una disciplina che si compone insieme di una serie di pratiche di lettura e di interpretazione del paesaggio. Oltre che un attenzione particolare alle forme architettoniche e agli spazi interni ed esterni degli edifici. Tutto allo scopo di evitare ogni influsso negativo che possa colpire, sia le costruzioni, che l’uomo stesso. La pratica del Feng shui è una tradizione molto antica, affonda le sue radici oltre cinquemila anni fa e le sue origini sono cinesi e tibetane, anche se ne esiste un corrispettivo giapponese. Si tratta di una disciplina ... Leggi la notizia su velvetgossip

