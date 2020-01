Essere Sanremo: Blob racconta il Festival con un docufilm (Di domenica 19 gennaio 2020) Teatro Ariston Per un Festival di Sanremo che sta per partire, ce ne sono altri sessantanove che hanno fatto la storia della tv italiana, e che Rai3 ha deciso di richiamare alla memoria. Questa sera – alle 20 – andrà in onda Essere Sanremo, un docufilm sulla storica kermesse musicale realizzato con le riprese originali che Fabio Masi ha effettuato per Blob nel corso degli ultimi vent’anni. Un racconto inedito, condito da ironia e sarcasmo – come è nello stile del programma -, sulle vicende più celebri e sui retroscena che hanno fatto più parlare all’interno di questo grande contenitore mediatico che da settant’anni è diventato appuntamento fisso degli italiani. Realizzato tra le strade, i camerini e i luoghi più segreti del Teatro Ariston, l’occhio vigile di Blob ripercorrerà momenti e ricorderà protagonisti che hanno caratterizzato gli ultimi ... Leggi la notizia su davidemaggio

