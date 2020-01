Contrordine, la Lega non è più antisemita. Ma lo è stata, eccome (Di domenica 19 gennaio 2020) Dalle frequentazioni di Salvini coi leader di Casa Pound e Forza Nuova, agli insulti (mai seguiti da scuse ufficiali) a Gad Lerner e Liliana Segre, sino alle frequentazioni con intellettuali antisemiti come Alexandr Dugin: la Lega, fino a qualche mese fa, aveva un grosso problema con l'antisemitismo. Davvero basta l'ennesima capriola di Salvini per cancellare tutto? Leggi la notizia su fanpage

bastulio : @Rinaldi_euro Rimetta il tricolore al suo posto! Non si ruba la carta igienica dai cessi! PADANIA LIBERA! W LEGA N… - Doct_Manhattan : @francescatotolo Contrordine, amici: urge dare la massima visibilità a questo imbecille. In realtà si tratta di un… -